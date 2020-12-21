Oyun girişimcisi Murat Kahraman: “Oyun sektörü gençlerin elinde ilerliyor”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Türkiye’nin dijital oyun sektörünü değerlendirmek ve oyun girişimciliğini konuşmak üzere alanın ünlü isimlerinden biri olan dijital oyun girişimcisi Murat Kahraman’ı çevrimiçi ortamda öğrencileriyle buluşturdu.

OMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan’ın moderatörlüğünü yaptığı Girişimcilik ve Yenilikçilik dersi kapsamındaki söyleşi Ondokuz Mayıs Üniversitesinin sosyal medya kanalından yayınlanan söyleşiye Türkiye’nin dört bir yanından farklı bölümlerden çok sayıda üniversite öğrencisinin yanı sıra lise öğrencilerin de ilgisini çekti.

“Oyun sektörü gençlerin elinde ilerliyor”

20 yılımı internet sektöründe medya, telekom, reklam, e-ticaret ve oyun alanların da geçirdiğini belirten Murat Kahraman. “Oyun Girişimciliği dünyada çok konuşulan bir alan ama Türkiye’de daha çok konuşulan bir sektör. 20 yıldır internet ve oyun sektöründe çalışıyorum, bu da beni oyun sektöründeki en yaşlı kişilerden biri yapıyor. Oyun sektöründe çalışan kişilerle bir araya geldiğimizde gerçekten aramızda 15 yaşın üstünde fark olduğunu görüyorum. Oyun sektörü gençlerin elinde ilerliyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.

“Oyun sektörü TV ve sinemayı geçerek eğlence sektöründe en büyük pazar payına sahip oldu”

Oyun sektörünün büyük bir Pazar payına sahip olduğunu belirten Kahraman “Dünya pazarı 160 milyar dolar sınırına yaklaştı. Biz oyun sektöründe çalışanlar için bir önemi yok, bizim takip ettiğimiz oyun pazarının ne kadar hızlı büyüdüğüdür. Korona virüs sürecinde maalesef evlere kapatan insanlar daha fazla oyun oynadı ve bu da bizim sektöre yaradı. Pandemi sürecinden pozitif anlamda etkilenen az sayıdaki sektörden birisiyiz aslında. Bu büyümeyi sadece pandemiye de bağlamamak lazım, aslında geçmişten süre gelen bir büyüme ve pandemiden sonra da devam edecek bir büyüme. Dijital oyun sektörü olarak bizim için önemli olan noktalardan biri de şu anda eğlence sektöründe en büyük pazar payına sahip olması. Televizyonu geçti, sinemayı geçti. Oyun sektörü içinde en hızlı büyüyen alan da mobil oyun oldu. Şu anda yüzde 50 oranında mobil oyun oynanıyor. Büyümeye de devam ediyor. Bizim tahminimiz tek başına mobil oyun sektörü bile eğlence sektörünün tepesine çıkabilecek bir pazar olur” şeklinde konuştu.