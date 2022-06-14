Otomobille drift yaparken silahla havaya ateş etti

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi arkadaşının düğünü için emanet aldığı araçla drift yaparken silahla havaya ateş etti. O anlar, sosyal medyada paylaşılınca cezadan kurtulamadı.

Arkadaşının düğünü için emanet aldığı beyaz renkli Tofaş marka araç ile Fatih Mahallesi Kale Sokak üzerinde drift yapıp ve araçtan havaya silah attığı bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde aracı Cumhuriyet Caddesi’nde park halinde bulundu. Araç sürücüsü İ.G.(23), aracı kendisinin kullandığını, arkadaşının düğünü için emaneten aldığını, ayrıca konvoy sırasında silah atma olayını da kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Bunun üzerine şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 67 /1D maddesince 9 bin 125 TL, sürücü belgesi men edildiği halde araç kullanmaktan araç sürücüsüne hem de araç sahibine ayrı ayrı 3 bin 674 lira, ayrıca aracın sahibine muayenesizlikten 888 lira idari para cezası uygulandı.

İ.G., drift yaparken kullanmış olduğu silahı polis ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğince başlatılan soruşturma sürüyor.