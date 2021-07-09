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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Samsun’da otomobille çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

SAMSUN 09.07.2021, 18:46
Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Samsun’da otomobille çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Paşamahmut Sokak ile Kahraman Sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (16) idaresindeki 55 DP 489 plakalı motosiklet ile Muharrem D. yönetimindeki 55 RF 433 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Emirhan G. (16) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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