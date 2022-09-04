Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, bir AVM önünde bulunan yaya geçidinden geçmekte olan 72 yaşındaki Neriman Ak’a çarptı. Yaralanan yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.