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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
SAMSUN 04.11.2022, 16:30
Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Y. idaresindeki 55 JE 873 plakalı motosiklet, Emirefendi Caddesi’nden bulvara çıkış yapan M.A.’nın kullandığı 19 HH 813 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.