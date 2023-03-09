Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Musa Cevher Dudayev Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan O. (45) idaresindeki 55 JJ 504 plakalı motosiklete, Eyüp C.’nin kullandığı 55 EC 188 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.