Otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Aşağıbakırpınar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Ayşegül K.(23) idaresindeki 55 AEG 282 plakalı otomobile, Bekir Anıl Erdal Sokağa dönüş yaptığı esnada, otomobili sollayan Naci B.(21) idaresindeki 55 TK 879 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.