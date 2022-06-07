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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

SAMSUN 07.06.2022, 00:31
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaçam Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan S. idaresindeki 55 JJ 173 plakalı motosiklet sürücüsü aynı istikamete seyir halinde olan Ufuk T. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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