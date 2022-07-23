banner528

banner549

banner547

Son Dakika
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz transferini duyurdu
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”
AB: “Türkiye’yi takdir ediyoruz”

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

SAMSUN 23.07.2022, 14:39
Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Alaçam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahadır K. idaresindeki 55 ABY 248 plakalı motosiklet sürücüsü, marketten alışveriş yaptıktan sonra caddeden geri dönüş yapan Sadık T.’nin kullandığı 34 Z 9478 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yorumlar (0)
30°
açık