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Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 29.05.2021, 21:31
Otomobil ile pikap çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Musa Cevher Dudayev Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Hulusi Ç, idaresindeki 55 ABS 115 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyir halindeyken kavşaktan sola dönüş yapan Furkan K.’nin kullandığı 55 NR 495 plakalı pikaba çarptı. Kazada yaralanan Hulusi Ç. 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor
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