banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 14.06.2022, 12:34
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Türkeş Parkı istikametine seyir halinde olan Orhan Çatal(40) idaresindeki 55 JH 873 plakalı motosiklet, kavşaktan Temel Efendi Sokağa dönüş yapan Selçuk Ç.’nin kullandığı 06 ZUG 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Bara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yorumlar (0)
22°
açık