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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde aynı istikamete seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 31.05.2021, 11:42
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde aynı istikamete seyir halinde olan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Hasan C. idaresindeki 55 AAY 229 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan Salih H.’nin kullandığı 55 TK 032 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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