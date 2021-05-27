banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

SAMSUN 27.05.2021, 17:02
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Çilhane Mahallesi Alaçam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali T.(15) idaresindeki 55 JK 405 plakalı motosiklet ile Oktay T.’nin (20) kullandığı 55 FK 013 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur