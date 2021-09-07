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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 07.09.2021, 16:47
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda meydana gelen kazada, Alaettin A.(49) idaresindeki 55 AFY 638 plakalı otomobil ile Mustafa Karatay(71) idaresindeki 55 RJ 532 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu metrelerce sürüklenen Mustafa Karatay olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan F.T.A.(22) da yaralandı.


Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından genç kadın Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Karatay’ın cansız bedeni ise yapılan ilk incelemeler sonrasında aynı hastanenin morguna götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

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