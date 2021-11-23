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İstanbul Ataşehir Mevlana Mahallesi’nde bir fırında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken çevredeki dükkanlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
SAMSUN 23.11.2021, 08:05
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Engiz Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Aydın(28) idaresindeki 16 L 3174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.