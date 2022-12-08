Otomobil çarptığı 17 yaşındaki bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 12. sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Nedim D. İdaresindeki 16 LE 544 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halinde olan bisiklet sürücüsü S. Ç’ye(17) çarptı. Ağır yaralanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.