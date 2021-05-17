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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 17.05.2021, 19:09
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Nazmi Acar idaresindeki 06 BEB 095 plakalı otomobil, Etyemez Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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