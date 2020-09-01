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Otomobil bahçeye uçtu: 1 yaralı
SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.
SAMSUN 01.09.2020, 16:50
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Ayvacık- Çarşamba karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı-Çarşamba-Ayvacık bağlantı kavşağından dönüş yapmaya çalışan F.Ü. idaresindeki OF EF 2017 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada otomobil sürücüsü F.Ü. yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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