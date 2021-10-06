banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpan kadın sürücü yaralandı.

SAMSUN 06.10.2021, 09:58
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarpan kadın sürücü yaralandı.

Kaza Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan İ.G.(43) idaresindeki 55 AZR 98 plakalı otomobil Dereköy mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Samsun’da özel bir hastaneye kaldırıldı

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P