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Otobüs Kazalarını Önleme ve Değerlendirme Toplantısı

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında Trafik Kazalarını Önleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı yapıldı.

SAMSUN 18.08.2021, 13:41
Otobüs Kazalarını Önleme ve Değerlendirme Toplantısı

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında Trafik Kazalarını Önleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda sektör temsilcileri, meydana gelen kazalar ile ilgili görüşlerini ifade ederek yapılması gerekenler konusunda fikirlerini söylediler. Otobüs kazaları ile ilgili hazırlanan 180 günlük Trafik Eylem Planı konusunda bilgilendirme çalışması Bafra Trafik Denetleme Büro Amiri Komiser Ahmet Albayrak tarafından gerçekleştirildi.

Kaymakam Ertürkmen, trafik kazalarına karşı dikkat edilmesi ve gerekli titizliğin gösterilerek yolcuların emniyetli bir şekilde ulaşımlarının sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.
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