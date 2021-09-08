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Otizmde tek tedavi yoğun özel eğitimdir

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, "Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken tanıyı takiben uygulanan yoğun özel eğitimdir" dedi.

SAMSUN 08.09.2021, 14:15
Otizmde tek tedavi yoğun özel eğitimdir

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, "Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken tanıyı takiben uygulanan yoğun özel eğitimdir" dedi.


Otizm spektrum bozukluğunda çocukların dış görünümlerinin diğer çocuklardan farklı olmadığını ancak davranışlarının farklı olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Hilal Aydemir, "Otizm; bulguları genelde 30 aydan önce başlayan sosyal ,duygusal alanda ve sözel alanda kısıtlılıkla giden nörolojik bir bozukluktur. Eğer çocuğunuzda göz teması kurmama, ismi söylendiğinde dönüp bakmama, parmağıyla istediği şeyi işaret etmeme, akranlarının oyunlarına ilgi duymama, sallanma, parmak ucunda yürüme gibi takıntılı davranışlar, konuşma geriliği, dokunsal, görsel, işitsel hassasiyetler gibi belirtilerden bir veya birkaçı varsa otizm açısından çocuk ergen psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Günümüzde her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya gelmektedir. Otizmli çocukların fiziksel gelişimleri ve dış görünümleri diğer çocuklardan farklı değildir. Otizm psikolojik kökenli değildir, nörolojiktir ve genetik kökenleri olan bir durumdur.


Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi erken tanıyı takiben uygulanan yoğun özel eğitimdir. Otizm tanısının erken yaşta konulması çocuğun erken müdahale programlarından yararlanabilmesi açısından önemlidir" diye konuştu.

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