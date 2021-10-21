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Osteoporoz tanısı ve tedavisi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, ’kemik erimesi’ olarak da bilinen ‘osteoporoz’un tanısı için kemik yoğunluğunun ölçülmesi gerektiğini söyledi.

SAMSUN 21.10.2021, 14:52
Osteoporoz tanısı ve tedavisi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, ’kemik erimesi’ olarak da bilinen ‘osteoporoz’un tanısı için kemik yoğunluğunun ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Kemiğin kalitesi ve gücünde oluşan azalma sonucu kırılgan hale gelmesi durumuna ‘osteoporoz’ denildiğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Erdoğan, "Halk arasında kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz en yaygın görülen kemik hastalıklarından biridir. Normalde kemik yapım ve yıkım arasındaki denge düzgün bir şekilde sağlanmaktayken osteoporoz da bu denge yıkım lehine gelişmiştir. Dolayısıyla kemiğin kalitesindeki yoğunluğun azalmasında Osteoporoz da görürüz. Osteoporoz kemik kalitesi yoğunluğundaki düşme kekik kırılmalarına düşmelerle birlikte yaralanmalara, hareket kısıtlamalarına sebep olan hastalıktır. Kemik yoğunluğu ölçümleri ile osteoporoz tanısını koymaktayız. Osteoporozun çok çeşitli tedavileri vardır. Bu tedaviler özellikle kemik yoğunluğu güçlendirici fiziksel çalışmalar ile birlikte, kemik yoğunluğunu arttırıcı ilaç tedavileri verilmektedir" dedi.

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