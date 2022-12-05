Ortak Akıl Çalıştayı değerlendirme toplantısında renkli anlar

Samsun’da engellilerin erişebilirdik, ulaşım, sosyal hizmetler, sağlık, eğitim, spor ve kültürel alanlarda yaşadığı sorunların konuşulduğu Ortak Akıl Çalıştayı’nın değerlendirme toplantısına engellilerin gösterileri renk kattı.

2022 yılının Mayıs ayında engellilere yönelik hizmetlerin geleceği konulu çalıştay düzenledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi görevlileri, üniversiteden akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli vatandaşlar farklı 9 grup 6 ana başlıkta engellilerin sorunlarını konuştu. Trafikte, kurum binalarının mimarisinde, yollarda, toplu taşıma araçlarında, okullarda veya kültürel alanlarda engelliler için oluşturulan yaşam alanlarında ve sağlık hizmetlerinde yararlanmadaki sorunlar ve bu sorunların çözümleri Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kitaplaştırıldı. Mayıs ayında yapılan Ortak Akıl Çalıştayı’nın ise değerlendirme toplantısı ise Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşti.

Engelliler bireyler gösterileri ile mest etti

Çalıştay değerlendirme toplantısında down sendromluların yapmış olduğu dans gösterisi herkes tarafından beğeni ile izlenildi. Akabinde engelliler korosu söylemiş olduğu şarkılarla büyük alkış topladı. Gösteriler sonrasında ilk olarak konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tekin Balcı, "Aynı yıl içerisinde bulunduğumuz mayıs ayında çalıştay başlatılmıştı. Burada bir çalıştay düzenlendi. Orada alınmış olan kararlar değerlendirilip toplanıldı. Ben buradan çıkan sonuçların özellikle Samsun için hayırlı olmasını diliyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle değişik programlar icra ettik” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ayhan Ergün ise "2 tane güzel program ettik. Gösterilerini gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederiz. Çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Toplantıda son olarak sunum yapan Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, "Ortak Akıl Çalıştayı’na katılan kişilerden oluşan 9 gruba; ana temalarımız olan erişilebilirlik, ulaşım, sosyal hizmetler, sağlık, eğitim, spor ve kültürel hizmetler alanları ile ilgili yöneltilen; engelli vatandaşlarımızın Samsun’da yaşamış olduğu sorunların, bu sorunların çözümüne yönelik strateji ve önerilerin ve çözüme ışık tutacak ve yol gösterecek paydaşların belirlenmesi için katılımcıların aktif rol aldığı, herkesin fikrini söylemesi adına fırsatın verildiği, fikirlerin ortaya çıkması için etkin bir teknik olan beyin fırtınası yöntemi uygulanarak çalışma yapılması istenmiştir. Oturumlara Samsun il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 102 kişi katılmıştır" şeklinde konuştu.