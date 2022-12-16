Ortak akıl buluşmalarında söz dolmuş hatlarında

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen ortak akıl buluşmalarında söz sırası dolmuş şoförlerine geldi.

Yürütülen çalışmalar ve projeleri ilçenin tüm dinamikleri ile istişareler gerçekleştirerek hayata geçiren Hamit Kılıç başkanlığındaki Bafra Belediyesi, ortak akıl buluşmaları kapsamında dolmuş hatları şoförleri ile bir araya geldi. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar’ın yanında belediye ilgili birim müdürleri ile dolmuş hatları şoförleri katıldı.

Başkan Hamit Kılıç, toplantıda dolmuş şoförlerine ilçede gerçekleştirilen çalışmaların yanında kısa, orta ve uzun vadedeki projeleri anlatarak istek ve önerileri dinledi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Başkan Kılıç, “Halis bir niyetle, sınırı olmayan bir gayretle şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ortak akıl buluşmalarımız kapsamında dolmuş şoförü esnafımızla ulaşımda daha konforlu bir şehir oluşturmak noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Davetimize icabet ederek düşüncelerini, tavsiyelerini ve eleştirilerini bizlerle paylaşan tüm dolmuş hattı esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.