Orta ve Doğu Karadeniz’e kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşın uyarıda bulundu.

Yağışların etkili olması beklenen Karadeniz’de uyarılar art arda gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

“11 Temmuz Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun’un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”