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Orta Karadeniz’e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz’de beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

SAMSUN 05.10.2021, 12:27
Orta Karadeniz’e fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz’de beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Orta Karadeniz’de (Sinop-Ordu arası) bugün (05 Ekim 2021) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın (06 Ekim 2021) ilk saatlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor” denildi.

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