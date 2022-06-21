Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz illeri Amasya, Samsun ve Çorum için gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Samsun Meteoroloji radarından alınan son veriler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saat içerisinde, Amasya’nın batısı (Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon), Çorum merkez ve Kuzey ilçeleri çevreleri (Osmancık, Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Kargı) ve Samsun’un iç kesimleri için (Vezirköprü, Havza, Kavak, Ladik) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.