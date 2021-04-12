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Online psikolojik destek hizmeti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), ücretli psikolojik destek hizmetlerini online (çevrim içi) olarak yürütmeye başladı.

SAMSUN 12.04.2021, 13:57
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Online psikolojik destek hizmeti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), ücretli psikolojik destek hizmetlerini online (çevrim içi) olarak yürütmeye başladı.

PUAMER Müdürü Prof. Dr. Bozkurt Koç, yürütülmekte olan psikolojik destek hizmetlerinden halkın da yararlanabilmesi için sürecin başlatıldığını söyledi. Koç, online olarak yürütülecek ücretli psikolojik destek hizmetlerinin, üniversitenin alanında uzman öğretim elemanları tarafından sunulmasının önemine vurgu yaptı.

Psikolojik destek hizmetleri ve psikolojik test değerlendirmelerinin pandemi sürecinde online formatta olacağını ifade eden Prof. Dr. Koç, sunulacak hizmetlerin sürece bağlı olarak yüz yüze de yapılabileceğinin müjdesini verdi. Müdür Koç, açıklamasında vatandaşların, bilgi ve randevu alabilmek için PUAMER web sayfasından detaylı bilgiye ulaşılabileceğini belirtti.
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