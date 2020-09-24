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Omurgada şiddetli ağrı ve hareket kısıtlaması ‘spinal enfeksiyon’ belirtisi olabilir

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OPR. DR. EYÜP GENÇ, “OMURGA BÖLGESİNDE OLUŞAN SPİNAL ENFEKSİYON HASTALIĞI KİŞİDE ATEŞ YÜKSEKLİĞİ, ŞİDDETLİ AĞRI VE HAREKET KISITLAMASI GİBİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR” DEDİ.

SAMSUN 24.09.2020, 13:17
Omurgada şiddetli ağrı ve hareket kısıtlaması ‘spinal enfeksiyon’ belirtisi olabilir

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, “Omurga bölgesinde oluşan spinal enfeksiyon hastalığı kişide ateş yüksekliği, şiddetli ağrı ve hareket kısıtlaması gibi belirtilerle ortaya çıkıyor” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Eyüp Genç, spinal enfeksiyon hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Spinal enfeksiyon nedir?

Omurga bölgesinde oluşan spinal enfeksiyon hastalığının omurganın, omurlar arasındaki diskin, omurların arasındaki kas ve yağ dokularının, eklemlerin enfeksiyon hastalıklarını kapsadığını belirten Opr. Dr. Eyüp Genç, "Spinal enfeksiyonlar, başka enfeksiyonların odağından omurganın etrafındaki dokulara yayılım nedeniyle olabileceği gibi cerrahi işlem sonrası da görülebilmektedir. Spinal enfeksiyonlarda ağrı şiddetlidir ve kişinin hareketlerini kısıtlamaktadır. Ateş yüksekliği, gece terlemesi, kilo kaybı gibi şikayetler de ortaya çıkmaktadır. Ağrı artar enfeksiyon ilerlediğinde sinir üstündeki baskı artar kuvvet kaybına neden olarak hastayı yatağa bağımlı hale getirebilmektedir. Aynı zaman da omurlardaki enfeksiyon hastalığının şiddetine bağlı olarak omurganın yapısında zayıflamaya ve omurga kırıklarına da neden olmakta daha ileri cerrahi tedaviler gerektirebilmektedir” diye konuştu.

Tedavi süreci nasıl ilerliyor?

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Opr. Dr. Genç, “Omurga cerrahisi uygulanan hastalarda da, spinal enfeksiyon hastalığı gelişebilmektedir. Disk ameliyatı uygulanan her yüz hastadan birinde omurga enfeksiyonu görülebileceği gibi cerrahi işlemin süresine ve işlemine bağlı olarak bu sayı artabilmektedir. Fazla kilo, sigara, beslenme bozukluğu, kan şekeri yüksekliği, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar, ileri yaş ayrıca travmaya bağlı hastalıklar sayılabilir. Radyoloji görüntülerle hastalığı doğrulamakta, doku örneği alınarak tedavi sürecini başlatmaktayız. Tedavi süreci hastalığın duruma göre ilaç ya da cerrahi yönden değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

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