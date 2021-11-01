OMÜ’nün yeni öğrencileri Samsun’u keşfediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üniversiteli Akil Gençlik Öğrenci Topluluğu (ÜniAK), ‘Kampüse Hoş Geldin Gezileri’ kapsamında Samsun’un kültürel ve turistik yerlerine geziler düzenliyor.

‘Kampüse Hoş Geldin’ kapsamında Samsun’un kültürel ve turistik mekânlarını tanıtan ÜniAK, bu programlar sayesinde OMÜ’yü kazanan öğrencilerin şehirle bütünleşmesini hedefliyor.

ÜniAK yetkilileri geziyle ilgili yaptığı açıklamada; bu yılki ilk gezi dizisini Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü Taşhan ve Ladik Ambar Köyü ile başlattıklarını belirterek gezilere öğrenciler tarafından yoğun bir ilginin olduğunu dile getirdi. En kısa sürede gezilerin devamlılığının sağlanacağını ifade eden ÜniAK, gerçekleştirdikleri geziye destekleri nedeniyle OMÜ Rektörlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Ladik Belediye Başkanlığı ve ÜniAK akademik danışmanı ile tüm yönetim kuruluna şükranlarını sundu.

ÜniAK, gezi sonunda ‘Kampüs Sizinle Güzel, Kampüse Hoşgeldiniz’ diyerek yeni gelen öğrencileri bir kez daha selamladı.