OMÜ’nün Eğitimde Revizyon Süreci İlahiyat Fakültesi’nden başladı

Dünyadaki gelişmeleri dikkate alan, istihdam alanlarının beklentilerini karşılayan yeterlilik ve donanıma sahip nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla eğitimde revizyona giden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), revizyon sürecine İlahiyat Fakültesi’nden başladı.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları ve İlahiyat Fakültesi bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısına, anabilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri de internet üzerinden eşlik etti.

Toplantıda fakültenin amacı, yeterlilikleri, güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları, alt yapısı, hedefleri ve beklentileri hakkında yapılan ayrıntılı bir değerlendirmenin ardından ders programlarının içeriği gözden geçirildi. Bölüm başkanları ve anabilim dalı başkanları da kendi alanları ve müfredatları ile ilgili bilgi ve görüşlerini bildirdi.

19 fakülte, 1 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 1 konservatuvar ve 24 uygulama araştırma merkezinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Rektör Ünal, köklü bir çalışma yapılacağına dikkat çekti. Dünya standartlarında, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan ve eğitimde kaliteyi arttıracak yeni eğitim müfredatının uygulanması için çalışma başlattıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, revizyona İlahiyat Fakültesinden başladıklarını kaydetti.

“Donanımlı, topluma faydalı örnek bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

İlahiyat Fakültesi’nin amacının; mesleğin gerektirdiği asgari donanıma sahip, öğrendiklerini topluma başarıyla aktarabilen, meslek ahlâkına sahip örnek bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, fakültenin öğretim üyeleriyle birlikte bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaları aktardı.

OMÜ İlahiyat Fakültesi’nin köklü bir fakülte olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, fakültenin taban puanı, başarı sıralaması ve mezunlarının KPSS başarı ortalamalarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek eğitimde yapılacak revizyonla bu ortalamayı daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Güçlü akademik kadrosunu, öz kaynak potansiyelini, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan iyi ilişkilerini, kampüs içinde yer alan camiye yakın olmasını, öğrencilerine barınma ve ulaşım imkânları sunmasını OMÜ İlahiyat Fakültesi’nin güçlü yönleri olarak sıralayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Fakültenin mevcut eksiklikleri de belirtti.

Yapılan durum değerlendirmesinin ardından eksikliklerin giderilmesi hususunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, elde edilen sonuçlar maddelenerek hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar, ilgili öğretim üyelerince değerlendirildi. Toplantıda özellikle İlahiyat Fakültesi’nde verilen Arapça dil eğitimin içeriği ve yeterliliği üzerinde duruldu.

Ders içeriklerinin, yeterlilikler çerçevesinde ve anabilim dalı ve birim sorumlularıyla istişare edilerek gözden geçirilmesinin gerekliliği hususunda görüş birliğine varılan toplantıda; birbiriyle çakışan ders içeriklerinin revizesi, aynı dersi birden fazla akademisyenin vermesi durumunda ortak müfredatın uygulanarak koordine edilmesi gibi konular tartışılarak üzerinde çalışılması ve bir dahaki revizyon toplantısında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.