OMÜ’lü öğretim görevlisine TÜBİTAK desteği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Furkan Kirazcı’nın proje önerisi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye değer görüldü.

Arş. Gör. Furkan Kirazcı’nın doktora tezinin ilk aşaması için hazırladığı ve TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Programı kapsamında sunduğu proje önerisi, TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Arş. Gör. Furkan Kirazcı’nın yürütücü olduğu “İşe Kilitlenme: Bir Karma Desen Araştırması” başlıklı söz konusu çalışmanın danışmanlığını ise Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas yapacak. OMÜ Üst Yönetimi de TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeden ötürü proje ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

OMÜ-TTO ve TUSAŞ arasında güç birliği

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO); geliştirdiği projeler sayesinde Türkiye’nin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) ile güç birliğine başladı. OMÜ-TTO bu doğrultuda “Havacılık Uygulamaları için Termoplastik Kompozit Malzemelerin Birleştirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi” ve “LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” adlı projelerini TUSAŞ ile birlikte yürütecek.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan ve TUSAŞ ortaklığındaki “LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” ve “Havacılık Uygulamaları İçin Termoplastik Kompozit Malzemelerin Birleştirme Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi”, OMÜ-TTO birlikteliği ile daha ileri hedeflere ulaşmayı amaçlıyor.