OMÜ’lü öğrencilerden lösemili çocuklara destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Gazetecilik Bölümü öğrencileri, lösemili çocuklara destek olmak için stant kurup satış yaptı.

Gazetecilik Bölümü öğretim görevlisi Tülin Al Sahli’nin yürüttüğü ‘Toplumsal Sorumluluk Projesi’ dersi kapsamında gerçekleştirilen ‘Lösemili Çocuklara Umut Ol’ projesinde, ekip üyeleri lösemili çocuklar için kalem, defter, USB bellek satışı yapmak üzere stant açtı.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde açılan stant, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Topladıkları bağışlarla lösemili çocuklara kıyafet alan öğrenciler, kıyafetleri Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun İrtibat Bürosu’na teslim etti. Ayrıca lösemi hastalığı hakkında farkındalık oluşturabilmek ve gönüllülük hakkında öğrencilere bilgi sağlamak amacıyla İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda “LÖSEV’de Gönüllülük” semineri düzenlendi.

Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine ders

Başka bir sosyal sorumluluk projesi de Üniversitenin Genç Kızılay Topluluğu tarafından yapıldı. Atakent İlkokulu’ndan gelen 35 öğrenciye Ziraat, Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri’nde uygulamalı ders ve atölye çalışmaları düzenleyen topluluk üyesi öğrenciler kendi alanlarından bilgiler aktardı. Çocuklar ayrıca Atakum Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ahşap boyama, ebru, müzik ve tiyatro atölyesi gibi çalışmalara da katıldı.

İki gün süren atölye çalışmalarına katılan 35 öğrenciye Kızılay kupası ve belge verildi.