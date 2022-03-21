OMÜ’lü akademisyenlerin çalışması ‘faydalı model’ kabul edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koç ve Öğretim Görevlisi Cansev Bal tarafından “Görme Engeli Olan Bireyler İçin Subkutan Enjeksiyon Alanı Rotasyon Rehberi” adlı ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ‘faydalı model’ olarak kabul edildi.

Model, görme engeli bulunan bireylerin uzun süreli kullanmaları gereken insülin ve kan sulandırıcı gibi ilaçlarını, göbek bölgesinde subkutan (cilt altı) yoldan; güvenilir bir şekilde, kendi kendilerine uygulayabilmelerine yardımcı olmaya yönelik. Görme engeli bulunan bireyler, faydalı modeli göbek üzerine yerleştirip sabitledikten sonra; buluşun üzerinde yer alan Braille alfabesine göre kodlanmış bölgeleri takip ederek subkutan enjeksiyon alanlarını kolaylıkla seçerek, subkutan enjeksiyonu kendi kendilerine kolaylıkla ve en doğru şekilde uygulayabilecek. Görme engeli bulunan bireyler için tasarlansa da aynı zamanda engeli bulunmayan tüm bireylerin kullanabileceği faydalı model sayesinde subkutan enjeksiyona bağlı muhtemel komplikasyonların önüne de geçilmiş olacak. Başarılı çalışmalarından dolayı akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.