banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Akaryakıta zam gelebilir! Brent petrol uçuşta...
Akaryakıta zam gelebilir! Brent petrol uçuşta...
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

OMÜ’den YÖS iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi arasında Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) yönelik iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

SAMSUN 24.03.2022, 09:57
OMÜ’den YÖS iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi arasında Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) yönelik iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman imza attı. İmzalanan protokol metniyle; üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuru ve değerlendirme işlemlerinde izlenecek yol, ortak ilke ve esasların düzenlenmesi, Türkiye’deki eğitim seçeneklerinin etkin biçimde tanıtılması ve Türkiye’ye olan akademik ilginin arttırılması ile Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrenci sayısının arttırılması hedefleniyor.

Bir yıl geçerli olacak protokolle uluslararası öğrenci alımında OMÜ-YÖS ilk yerleştirmede taraflarca tek sınav olarak kabul edilecek. OMÜ-YÖS sonuçlarına göre yapılacak tercih başvurularında üniversite, yüksekokul, fakülte ve bölüm kontenjanları uluslararası öğrencilerin tercihine eşit şartlarda açık olacak ve sınav sonuçlarına göre uluslararası öğrencilerin yapmış oldukları tercihler OMÜ tarafından ilgili üniversitenin kontenjanına doğrudan yerleştirilecek.

“Nitelikli öğrenciye ulaşmak istiyoruz”

İmza töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, iki üniversitenin birlikte hareket ederek uluslararası öğrenci alımında OMÜ-YÖS’ün geçerli olacağı bir protokol imzaladıklarını söyledi. İş birliğinin hem OMÜ için hem de bölge açısından başarı getireceğini belirten Rektör Ünal, “Uluslararası öğrenci alımında sayıyı artırmak istiyoruz ama bunu yaparken nitelikli öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Ülkemizin ticaretini ve kültürünü yaygınlaştırma konusunda gönül birliği oluşturmak için farklı ülkelerden öğrenci getirerek onları bu misyona uygun şekilde eğitmek suretiyle tekrar ülkelerine geri dönmelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda bölgemizde hem akademik yapılanması hem de yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken bir üniversite olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile yapacağımız iş birliği bizi ve bölgemizi bu hedefler doğrultusunda daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

“YÖS’ü daha fazla ülkede yapan OMÜ ile iş birliği yapmak istiyoruz”

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise “Uluslararası öğrenci konusu ülkemizin önem verdiği konulardan bir tanesi hem YÖK hem de Cumhurbaşkanlığımız ülkemizdeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısının artmasını istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak biz de bu konuda gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda YÖS’ü daha fazla ülkede yapan OMÜ ile iş birliği yapmak istiyoruz. Daha fazla kesime ulaşacağımızı düşünüyorum bugün burada attığımız imzalarda buna yöneliktir” diye konuştu.

İmzalanan protokolle OMÜ-YÖS’ün sorularının hazırlanması, basılması, sınav merkezlerinin ayarlanması, gerekli tanıtım, duyuru ve ilanların yapılması gibi işlemler OMÜ tarafından yürütülecek.

Protokol töreninden önce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; iki kurum arasında yapılacak projeler ve eğitim yatırımları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret için konuğu Prof. Dr. Hüseyin Karaman’a teşekkür eden Prof. Dr. Ünal ise Çarşamba Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST 2022’ye dair bilgi verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19