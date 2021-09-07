OMÜ’den yeni öğrencilere sıcak karşılama

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesini (OMÜ) kazanan öğrencilerin büyük kısmı online kayıt tercih ederken diğer öğrenciler ise üniversitede kurulan merkezlerinde kayıt işlemlerini tamamladı.

“Kampüse Hoş Geldin” mesajıyla yeni gelen öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmayan OMÜ Konsey Üyeleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren faklı illerden OMÜ’yü kazanan öğrencileri Samsun otogarında sıcak bir şekilde karşılayarak onlara kayıt bitimine kadar eşlik ettiler. Gün boyunca Öğrenci Konseyi, öğrencileri üniversite hakkında bilgilendirerek onlardan gelen soruları cevapladı.

Kayıt sırasında stanttı OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, ziyaret etti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Ünal, kayıt haftasında OMÜ ailesine katılan genç öğrencilerle bir araya gelmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek 2021- 2022 akademik yılında OMÜ’lü olan öğrencilere “Hoş geldiniz” dedi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da ziyaretinde, üniversite kayıt yerlerinde polis stanttı kurarak öğrencilerin güvenliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verildiğini kaydetti.

Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Melih Aktürk, öğrenci arkadaşlarına verdikleri değeri göstermek için öğrenci işleri kayıt bankalarında stant açtıklarını söyledi. Aktürk, “Karşılamanın ardından OMÜ’nün yeni fertleri ve aileleri servislerle OMÜ’nün Kurupelit Kampüsü’ne ulaşmasını sağladık. Ayrıca öğrencilerle birlikte gelen aileler de bahçede oluşturulan alanda dinlenme fırsatı buldular” ifadelerini kullandı.

OMÜ’nün yeni öğrencileri ise böylesine sıcak ve samimi konukseverlikten ötürü çok mutlu olduklarını belirterek bu karşılamanın üniversiteye karşı bir sempati oluşturduğunu dikkat çektiler.