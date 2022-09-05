OMÜ’den TEKNOFEST KARADENİZ’de 17 ödül

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 17 ödül aldı.

Akademik paydaş olarak katıldığı ilk yılda OMÜ, TEKNOFEST KARADENİZ’de toplamda 17 ödülün sahibi oldu. OMÜ, TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalarda 23 öğrenci takımını finalist yaptı, bu takımlardan 9’u ödül kazandı. OMÜ’lü akademisyenler ise TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarında (ISIF) 10 buluştan 7’sinin patent ödülünü almayı başardı. Ayrıca TEKNOFEST Kısa Film Yarışması’nın birincisi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencisi Yasir Yıldırım oldu.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in 4. gününde, festival kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye girenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülleri verildi.

OMÜ’nün kazandığı ödüller

Teknoloji yarışmalarında; Uçan Araba Yarışması En Özgün Yazılım Ödülü (Uçan Araç Takımı), Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması En İyi Sunum Ödülü (Genetic Reprogrammers Takımı), Tarımsal İnsansız Kara Aracı İkincilik Ödülü (OMÜ-TAR Takımı), Roketsan Dikey İniş Üçüncülük Ödülü, (OMÜ Tanyeli Takımı), İnsansız Hava Aracı Yerlilik İkincilik Ödülü (LOTUS UAV Takımı), İnsansız Hava Aracı Mansiyon Ödülü (Esinti Takımı), Model Uydu En İyi Sunum Ödülü (OMÜ Satürn Takımı) ve TÜBİTAK 2242 Öğrenci Proje Yarışmalarında Savunma Uzay Havacılık alanında Birincilik ve Teşvik Ödülü sahibi olduk.

Yine TEKNOFEST Kısa Film Yarışması’nın Birincisi “Kızıl Kuzgun” isimli kısa filmiyle OMÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğrencisi Yasir Yıldırım oldu. Ayrıca TEKNOFEST kapsamındaki ISIF’22’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 WPO prestij ödülü, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 ödül kazandı.

Sıkı çalıştık, başardık

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, yaptığı açıklamada “Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak TEKNOFEST’e sıkı çalıştık. Başardık. TEKNOFEST’e TEKNOMÜ Teknoloji Atölyeleri ile hazırlanarak 23 takımımızı finalist yaptık, 10 ödüle sahip olduk ve ISIF’te 10 buluştan 7 ödül aldık. Toplam 17 ödülle bizi gururlandıran tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Karadeniz, festival boyunca 7’den 70’e yüz binlerce teknoloji meraklısını ağırladı. 5 yıldır yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapan festivalde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. OMÜ standında akademisyen ve öğrenciler tarafından geliştirilen projeler sergilenirken, konukların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.