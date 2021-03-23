OMÜ’den kuşlara yuva

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre ve Düzenleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Kuşlar Yuvasız Kalmayacak’ adlı projeyle kuşların yaşamlarını daha kolay sürdürebilmesi için yuva yapıldı.

Doğa ve çevre üzerine örnek çalışmalar yürüten OMÜ, ormanlık alanlara asılmak üzere yapılan yuvaların ilk uygulama örneği, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından asıldı. Kurupelit yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Ünal’a Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yener Aksoy ile Çevre ve Düzenleme Müdürü Abdülaziz Özmen de eşlik etti.

Yeşil doğa, yeşil çevre, yaşanabilir üniversite için yapılan çalışmalarla öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla OMÜ yönetimi, öğrenci toplulukları ile birlikte ortak projeler geliştirmeye devam edecek.