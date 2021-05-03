OMÜ’den “Kariyer Konferansları”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, “Kariyer Konferansları” dizisinde “Sosyal Girişimcilik” konusuna odaklandı.

Moderatörlüğünü Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı’nın yürüttüğü çevrim içi (online) programda Sosyal Hizmet Bölümü mezunlarından Sosyal Hizmet Uzmanı Rıfat Karabaş, öğrencilerle buluşarak sosyal girişimcilik alanından bahsetti.

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yüksek Lisans Programı’nda tez süreci devam eden Uzman Karabaş, sunumunda; sosyal girişimcilik nedir, alanları nelerdir, bu alanda neler yapılabilir? vb. sorular üzerinden ilerleyerek sosyal girişimciliğin sosyal hizmet alanıyla ilişkisini aktardı.

Konuşmasında, sosyal girişimcilik alanında var olan kurum ve kuruluşlardan örnekler veren Uzman Karabaş, yapılan çalışmalar ışığında öğrencilere yönelik faaliyetler noktasında yol gösterici ve aydınlatıcı bilgiler paylaşırken konferans sonunda öğrencilerin sorularını da cevapladı.