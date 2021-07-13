OMÜ’den iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren OMÜ-TTO’nun arasındaki diyalog ve güven ortamının oluşturularak işbirliğinin güçlendirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Online olarak gerçekleşen törende; Rektör Prof. Yavuz Ünal ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, protokol metnine imza attı. İmza törenine; OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak ile OMÜ-TTO yetkilileri de hazır bulundu.

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi TTO’sunun gelişimine katkı sunacak ve iki üniversite arasındaki ilişkilerin de güçlenmesini sağlayacak bu iş birliğinden mutluluk duyduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

3 yıl geçerli olacak anlaşmayla; Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin sahip olduğu teknoloji transfer ofisi yönetimine ilişkin bilgi, birikim ve deneyimlerinin OMÜ-TTO aracılığı ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne aktarılmasını, yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında katkı sağlayarak kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınmasını, ortak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının gerçekleştirilmesini ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesi amaçlanıyor.