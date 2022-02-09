OMÜ’den Engelsiz Yaşam Eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Personel Daire Başkanlığı tarafından 01-09 Şubat 2022 tarihleri arasında 6 grup ve 40’ar kişinin katılım sağladığı Engelsiz Yaşam Eğitimi düzenlendi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim programıyla personellere engellilik nedir, engelliliğe bakış modelleri, ayrımcılık, ayrımcılıkla mücadele ve engelliliğe yaklaşım konularında dersler verildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural’ın katıldığı törenle eğitimlerini tamamlayan personele katılım belgesi takdimi yapıldı. Hizmet içi öncesi ve sonrası testler ile memnuniyet anketlerin düzenlendiği eğitim, eğiticilerden Engelli Öğrenci Biriminde çalışan Ahmet Tayfur Arslan ve Berkay Ömer Ünal’a teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.