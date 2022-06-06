OMÜ’den Endonezya’da iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) görevlileri uluslararasılaşma faaliyetleri çerçevesinde Endonezya’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi, iş birliği protokolü imzaladı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Endonezya’nın Jakarta kentinde bulunan Dian Nusantara Üniversitesi’ni (UNDIRA-Universitas Dian Nisantara) ziyaret ederek Rektör Yardımcısı Dr. Ir. Muhammed Hasanuddin Thoyieb, MM ile işbirliği protokolü imzaladı. Görüşmede üniversitelerin imkânları karşılıklı tanıtılarak iki üniversite arasında öncelikle yönetim bilimleri olmak üzere tüm alanlarda işbirliği ve akademik değişim imkânları değerlendirildi.

OMÜ Heyeti, Endonezya’da Padjadjaran Üniversitesi’nde

Akabinde Endonezya’da bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. M. Said Kurşunoğlu, Bandung kentinde bulunan Padjadjaran Üniversitesi’nin eğitim faaliyetleriyle ön plana çıkan Ekonomi ve İş Fakültesine ziyaret gerçekleştirdiler. Batı Java’da yer alan Padjadjaran Üniversitesi, QS Üniversite sıralamasına göre; Endonezya’daki en iyi 10 üniversiteden biri. Ekonomi Fakültesi’nin yanı sıra Üniversitenin hukuk, diş hekimliği, sosyal ve siyasal bilimler, iletişim bilimleri, tıp, balıkçılık ve deniz bilimleri, matematik ve doğa bilimleri, kültürel bilimler, tarım, endüstriyel teknoloji, psikoloji, eczacılık, hayvancılık ve jeoloji mühendisliği fakülteleri bulunuyor.

Yol haritası oluşturuldu

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Endonezya’nın Bandung kentinde bulunan Pendidikan Üniversitesini (UPI-Pendidikan Universitas) ziyaret etti. Ziyarette UPI Rektörü Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd. ve fakülte dekanları ile yardımcılarından oluşan bir heyetle görüşme gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu’nun da katıldığı görüşmede üniversitelerin mevcut durumları tanıtılarak iki üniversite arasında öncelikle eğitim bilimleri olmak üzere tüm alanlarda iş birliği ve akademik değişim imkanları üzerine çalıstay toplantısı yapıldı. Fakülte temsilcilerinin ayrı ayrı söz aldığı toplantıda; süreçle ilgili talep, soru ve değerlendirmeler ele alınarak yol haritası oluşturuldu. Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, misafir olunan üniversiteden ayrılmadan önce UPI TV’den Endoneyazlı öğrencilerin OMÜ’nün uluslararası öğrenci politikalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Endonezyalı öğrenciler için ilahiyat alanında eğitim desteği talebi

Rektör Yardımcısı Batuk, Endonezya Din Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Endonezya Baş İmamı Prof. Dr. Nasaruddin Umar’ı ziyaret etti. Güney Doğu Asya’nın en büyük camisi olan İstiklal Camisindeki makamında gerçekleşen görüşmede, Prof. Umar, OMÜ’den Endonezyalı öğrenciler için ilahiyat alanında eğitim desteği arzusunu ifade etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Umar’ın isteğine ikili iş birlikleri kapsamında üniversite olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyleyerek cevap verdi.

Türkiye’nin Jakarta Büyükelçiliği’ne nezaket ziyareti

OMÜ mezunu olan Jakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Aşkın Aşan ile Büyükelçilik makamında bir araya gelen Rektör Yardımcısı Batuk, Jakarta’daki yükseköğretim kurumlarıyla yeni iş birlikleri arayışında olduklarını belirterek OMÜ’nün bu çerçevede birikim ve tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.