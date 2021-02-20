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OMÜ’den ALES’e gireceklere uyarı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılacak adayları olumsuz hava koşulları nedeniyle uyardı.
SAMSUN 20.02.2021, 18:46
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) katılacak adayları olumsuz hava koşulları nedeniyle uyardı.Adayların toplu ulaşımı tercih etmeleri istenen açıklamada, “Değerli ALES adayları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kampüs’te 21 Şubat Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (2020-ALES/2) muhtemel olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşamamanız için toplu ulaşım araçlarını tercih etmenizi öneririz” denildi.