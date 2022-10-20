OMÜ’de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik oryantasyon eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesindeki bölüm ve programlara 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimleri dördüncü gününü tamamladı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programda Türkçe ve İngilizce olarak eğitimler verildi. Eğitime Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-Türkçe) öğrencileri katıldı.

“Şehir yönetimi olarak yabancı öğrencilerimizi seviyoruz”

Oryantasyon programında konuşan ve Türkiye’nin ve Dünya’nın en güzel şehirlerinden birine eğitim görmeye geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehir yönetimi olarak yabancı öğrencilerimizi çok seviyoruz ve burada olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite ile en yakın ilişkileri bulunan kurumların başında geliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak faaliyetlerimizi takip etmenizi öneririz. Bize katkı sağlayacağını düşündüğünüz her konuda mutlaka bizimle iletişime geçin. Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerle farklı zamanlarda bir araya gelelim. Tekrardan hoş geldiniz” diye konuştu.

“Bizim sizden isteğimiz Türkçeyi ileri düzeyde kullanabilmeniz”

Oryantasyon programında konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Üniversitemizde eğitim dili olarak Türkçe’yi kullanıyoruz ama Türkçe’yi aynı zamanda akademik bir dil olarak yani bir Dünya dili olarak görüyoruz. Uluslararası arenada iletişimimizin belli bir dil üzerinden sağlanması birbirimizi daha iyi anlayarak birlikte çalışma fırsatı oluşturacaktır. Diller kültürlerin taşıyıcı enstrümanlarıdır. Eğer dilimizi doğru ve düzgün kullanırsak kültürümüzü anlamak ve yeniden inşa etmeyi de mümkün kılacaktır. Burada bizim sizden isteğimiz Türkçeyi ileri düzeyde kullanabilmeniz yani yorum yapabilecek metin yazabilecek düzeyde Türkçe’yi öğrenmeniz” şeklinde konuştu.

“Dil konusundaki yeterlilikler, öğrencilerin önündeki fırsatları arttıracak”

Dil konusundaki yeterliliklerin öğrencilerin önündeki fırsatları artıracağını söyleyen Rektör Ünal, “OMÜ’de uygulanan sistem gereği öğrencilerin dört farklı dilden birini (İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca) B1 seviyede kullanma zorunluluğu var. Ancak bu zorunluluk sizlere başka fırsatlar oluşturuyor. Bu dillerden birini kullanabiliyorsanız derslerinizden muaf olma imkânı sağlıyor. Bu da çok kısa sürede okulu bitirme fırsatı sağlayacaktır. Eğitimin sadece dille alakalı değildir, kişisel gelişimini sağlamak, bilgi üretmek ve geleceğimizi inşa edebilecek beceriyi geliştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“OMÜ sizin güçlü bir eğitim almanız için bütün imkanlarını size sunacak”

Rektör Ünal konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kendi eğitiminizi önemsemenizi ve bu eğitiminizi hayatınızın kampı olarak değerlendirmenizi istiyoruz. Biz sizi önemsiyoruz. Sizin de kendi geleceğinizi önemsemenizi istiyoruz. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olarak OMÜ sizin güçlü bir eğitim almanız için bütün imkânlarını size sunacak. Çünkü gelecekte sizleri iyi konumlarda görmek istiyoruz.”

“2 bin 500 uluslararası öğrencinin Türkçe öğrenmesini sağladık”

OMÜ Türkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman ise, “2013 yılından beri üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren OMÜ-Türkçe olarak bünyesinde barındırdığı 20’si akademik, 5’i idari personel olmak üzere 25 kişilik eğitim kadromuzla yeni döneme hazırız. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 uluslararası öğrencinin Türkçe öğrendiği ve "Türkçe C1 Sertifikası” aldığı OMÜ-Türkçe’de bu yıl hedefimiz en az 500 uluslararası öğrenciye Türkçe öğretmek ve C1 belgesi vermektir. Ayrıca bu yıl Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı’nın gerçekleştirilmesi ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini planlamaktayız. OMÜ-Türkçe’de Türkçe kursu A1, A2, B1, B2 ve C1 kurları şeklinde yaklaşık bin saat olarak verilmektedir. Bu yıl 3 Ekimde başlayan kurslarımızın 2023’ün Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

17-21 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek oryantasyon ile yükseköğretim programlarına başlayan öğrencilerin OMÜ ve Samsun hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanarak nitelikli ve psiko-sosyal yönden etkili bir eğitim-öğretim dönemi geçirmeleri hedefleniyor.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen programa ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, akademisyenler ve uluslararası öğrenci katıldı.

“Sıra dışı olmanızı istiyor, proje tabanlı eğitimle yapmak istediklerinizi destekliyoruz”

Oryantasyon programları 4. gününde devam etti. Oryantasyon programında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Koordinatörlüğü ve Teknoloji Transfer Ofisi; öğrencilerimize sağladıkları imkânlar hakkında tanıtıcı bilgi içeren sunumlar gerçekleştirdi. Oryantasyon programında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, “Kıymetli öğrenci arkadaşlarım siz yeni nesil ile tanışmak burada sizlerle beraber olmak benim için mutluluk verici. Hepiniz yeni aileniz Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)’ne hoş geldiniz. Üniversitemiz 20 fakülte 1 yüksekokul 12 meslek yüksek okulu 2 enstitü 28 araştırma merkezi 1 konservatuarı bulunan büyük köklü bir üniversitedir. Fen Fakültemizin 20 fakülteden farkı akreditasyon yolculuğunun başladığı ilk fakültedir. Eğitim öğretim hayatınız boyunca yaşayacağınız her şey önceden hocalarınız tarafından planlandı. Sizin sektörlere ve gideceğiniz kurumlara hazır ve daha nitelikli gitmeniz için önceden planlandı. “Biz sizlerin eğitimini akredite yaparak garanti altına aldık. Şimdi sıra sizlerde öncelikle kendiniz için bir hedef çizmelisiniz, hedef çizdikten sonra neler yapabilirsiniz ona bakmalısınız. Bunlar için çift anadal, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi fırsatlarımız var. Mezun olmadan bölümde ki nitelikleriniz neyse bizim kurumumuzda sahip olarak mezun olmanızı istiyoruz. Mesleki uygulama programlarımıza katılabilirsiniz ve böylelikle mezun olmadan mesleğinizi icra edebilirsiniz. Projelerimize katılarak burslu öğrenci olarak çalışma imkânını bulabilirsiniz" dedi.