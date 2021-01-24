OMÜ’de üretken akademisyenlerin BAP bütçesinden daha fazla kaynak alması kolaylaştırıldı

Akademik çalışmaların önünü açmak ve sayısını arttırmak amacıyla “Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi ve BAP Yönergesi”nin 18.maddesini değiştiren OMÜ Senatosu, üretken akademisyenlerin BAP bütçesinden daha fazla kaynak almasını kolaylaştırdı.

Proje başvuru dönemi 2’den 5’e çıkarıldı

Değişiklik kapsamında, akademisyenler tarafından yılda iki kere yapılabilen Ar-Ge proje başvuru sayısı da yılda beşe çıkarıldı. Böylece akademisyenler bir yılda 5 ayrı dönemde proje başvurusunda bulunabilecekler.

Gerekli kriterler sağlandığında 3 kat daha fazla yüksek lisans ve doktora ödeneği

OMÜ BAP Koordinasyon Birimi ve BAP Uygulama Yönergesi’nde yapılan değişiklikle, yüksek lisans ve doktora projelerinde BAP bütçesinden destek almak için zorunlu olan yayın ve dış destek belgesi şartı kaldırıldı.

Yeni yönetmeliğe göre, 7 kriterden birini sağlayan 1904 kodlu proje yürütücülerinin bütçeleri üç katına yükselecek. Bu kapsamda, gerekli kriterler sağlandığında 5 bin olan yüksek lisans destek ödeneğini 15 bin 750 TL’ye; 10 bin olan doktora destek ödeneğini de 31 bin 500 TL kadar çıkardı. Gerekli şartları yerine getiremeyen akademisyenler; yüksek lisans için 5 bin 250 TL, doktora için 10 bin 500 TL ödenek alabilecekler.

Akademisyenlerin bilimsel makalelerinin bulunması, yönetmelikte belirtilen süre içerisinde bakanlıklar gibi saygın kurumlara proje başvurusunda bulunmaları, patent ve ödül almaları gibi ölçütler BAP desteği alırken avantaj sağlayacak.