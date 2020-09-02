OMÜ’de TSE Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri eğitimi sona erdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kalite çalışmalarına yönelik dijital ortamda gerçekleştirilen “TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Eğitimi” sona erdi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) eğitim uzmanı Serhat Canpolat eğitmenliğinde, 3 gün süren eğitimin gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür eden OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Gıda güvenliği, alanı ne olursa olsun herkesi ilgilendiren, herkesin bilgi sahibi olması ve uygulaması gereken son derece önemli bir konu” dedi.

“Kalite çalışmalarımız artarak devam edecek”

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kalite çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Bizim amacımız sadece TSE ya da ISO belgesi almak, akredite olmak değil. Bundan daha önemlisi, hangi konuda akredite olduysak o konuda eksiklerimizi giderip, gerçekten sahada yansımasını görmek istiyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz her eğitimin sonucunda, Üniversitemizde bazı şeylerin düzelmesi gerekiyor” diye konuştu.

“İşin vitrininde değil mutfağında olmak istiyoruz”

Üniversitelerin tabi tutulduğu değerlendirilmelerin, eksikliklerin giderilmesi için bir fırsat yaratabileceğine işaret eden Rektör Yardımcısı Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: “Eksiklerimizin bize bildirilmesi, görevimiz gereği bu eksiklikleri gidermek açısından oldukça önemli. İdari ve akademik personelimizin, öğrencilerimizin hatta ülkemizin bir kalite kültürüne ihtiyacı var. Çünkü kaliteyi önemseyen milletler, dünyada önde olan işini iyi şekilde yapan milletlerdir. Bizim de kaliteyi bir bütün olarak algılamamız ve özümsememiz lazım. Bu nedenle kalite çalışmalarımız hızla devam edecek ve işin vitrininde değil mutfağında olmak istiyoruz.”

OMÜ’nün öğretim üyesi bakımından da oldukça büyük ve güçlü bir üniversite olduğunu ifade eden Yazıcı, kalite konusunda diğer kurumlarla ortak çalışmalar yaparak destek sunabileceklerinin altını çizdi. Eğitimin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) eğitim uzmanı Serhat Canpolat’a video konferans yoluyla fidan sertifikası takdim etti.