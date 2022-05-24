OMÜ’de Toplumsal Duyarlılık Çalışması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Toplumsal Duyarlılık Çalışması Dersi kapsamında “Çok Köpük İyi Temizlik Değildir! Tehlikenin Farkında Olun” sloganıyla “Evde Kimyasal Ürün Kullanımına İlişkin Farkındalık Eğitimi” gerçekleştirdi.

İlkadım Halk Eğitim Merkezinde yüz yüze düzenlenen eğitim; Dr. Öğretim Üyesi Özge İşeri, Dr. Öğretim Üyesi Özge Öz Yıldırım,Öğr. Gör. Dr. Ayşe Metin, Öğr. Gör. Dr. Belgin Şen Atasayar, Öğr. Gör. CansevBal, ve Araş. Gör. Dr. Hatice Uzşen danışmanlığında, 4. sınıf öğrencilerinden Merve Küçükmustafa, Elif Boz, Işıl Sağlam ve İlayda Bayçelebi tarafından yapıldı.

Öğrenciler, halk eğitim merkezinde eğitim gören 46 katılımcıyakimyasal ürünlerin tehlike sembolleri, kimyasal ürünlerin doğru kullanımları, zehirlenmelerde acil durum yönetimi konularında sunum yaptı.

Eğitim sonunda öğrencilerin geliştirdiği ve aynı zamanda V. Hemşireliği Geliştirme Sempozyumu’nda 3.’lük ödülü alan ışıklı materyal aracılığıyla katılımcılara kimyasal madde ve tehlike sembollerini eşleştirme denemeleri yaptırıldı. Yoğun ilgi göreneğitimin sonunda yapılan testle katılımcıların farkındalıklarının artırıldığı anlaşıldı. Eğitim katılımcılara broşür dağıtılarak tamamlandı.

Orman Yangınlarına Yönelik Farkındalık Oluşturma Eğitimi

Öte yandan, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Toplumsal Duyarlılık Çalışması Dersi kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Özge Öz Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Özge İşeri, Öğr. Gör. Dr. Belgin Şen Atasayar, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Metin, Arş. Gör. Dr. Hatice Uzşen, Öğr. Gör. Cansev Bal, danışmanlığında, 4. sınıf öğrencilerinden İlayda Karaismailoğlu, Yağmur Kuytak, Zeynep Erciyes, Gökhan Şahin, Doğan Şahin tarafından‘Orman Yangınlarına Yönelik Farkındalık Oluşturma Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Eğitim Samsun’un Canik ilçesine bağlı Gürgenyatak köyü sakinlerinden 22 kişinin katılımıyla düzenlendi. Öğrenciler katılımcılara orman yangınlarını önleme yöntemleri, orman yangını fark edildiğinde yapılması gerekenler ve ormanların ülkemiz için önemi konularında sunum yaptı.

Eğitim sonunda öğrenciler tarafından uygulanan testle katılımcıların orman yangınlarını önlemeye yönelik farkındalıklarının arttığı anlaşıldı. Katılımcılara broşür dağıtılmasının ardından program sona erdi.