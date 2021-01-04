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OMÜ’de online mezun buluşması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi; 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi "Online Öğrenci-Mezun Buluşmaları" ile “Yansı”, Kültür, Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında online uygulama üzerinden iki söyleyişi gerçekleştirdi.

SAMSUN 04.01.2021, 14:12
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OMÜ’de online mezun buluşması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi; 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi "Online Öğrenci-Mezun Buluşmaları" ile “Yansı”, Kültür, Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında online uygulama üzerinden iki söyleyişi gerçekleştirdi.

İlk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü mezunu olan ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde Cam Eğitmeni olarak görev yapan Yasemin Kurt, Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerine yönelik “Seramik ve Cam Bölümü Mezunları Kariyer Buluşmaları” konulu çevrim içi söyleşiye konuk oldu ve öğrencilerle öğretim elemanlarının sorularını yanıtladı. İkinci söyleşide ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim Bölümü mezunu olan ve şimdi aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapan Kemal Aydın, Resim Bölümü öğrencileriyle çevrim içi söyleşide buluştu. Söyleşisinde öğrencilere resim alanıyla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Kemal Aydın, öğrenciler ve öğretim elemanlarının yönelttiği sorularını yanıtladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinde cam eğitmeni olarak görev yapan Yasemin Kurt, öğrencilik sürecinde Bölümün ilk öğrencilerinden biri olması dolayısıyla sahadaki dezavantaj ve avantajlarını anlatırken kendini geliştirmek için okuldaki eğitim sürecinin yanında bireysel çabalarından söz etti. Staj konusunda kendini bir alanda geliştirmekten ziyade eksik olduğu alanları tamamlamak adına tercih yaptığını vurgulayan Kurt, mezuniyetinden sonra yüksek lisans yapmak amacıyla herhangi bir işe girmeyi tercih etmediğini belirtti. Öğrenciler için basit ve gereksiz gibi görünen işlerin, bu alandaki çalışmaların temelini oluşturduğunu sözlerine ekleyen Kurt, hiçbir işin zor veya imkânsız olmadığına, sadece zaman aldığına işaret ederek öğrencilere bu yüzden asla pes etmemelerini tavsiye etti. Kurt, söyleşisinde ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediyesi Cam Atölyesi’nde işe başlama süreci, atölye imkânları ve eğitim koşullarından bahsetti.

Kemal Aydın, lisans eğitimi ve mezuniyet süreciyle ilgili telkinlerde bulundu. "İlgi duyduğunuz ve keyif aldığınız alanlara yönelin" Kemal Aydın, öğrencilere ilgi duydukları ve üretirken keyif aldıkları alanlara yönelmelerinin başarıya giden ilk adım olduğunu aktardı. Lisans eğitim süresince gerçekleştirdiği disiplinler arası kreatif projelere ilişkin detaylar aktaran Aydın, farklı üretim biçimleri ile çalışmaların geliştirdiği gelenekçi bakış açıları ve yaklaşımların akademik hayatına sağladığı katkıları bireysel çalışmalarla örneklendirdi.

"Lisans dönemindeki kuramsal altyapım ve yeni materyal arayışlarım, üretimlerime yön verdi"

Eğitim hayatında kazandığı kuramsal altyapı ile yeni materyal arayışlarının üretimlerine yön verdiğini, bu süreçte fakültenin öğretim elemanlarının özveri ve katkıları sayesinde karşılaştığı güçlüklerin üstesinden geldiğini belirten Aydın, öğrencilere ödevleri bireysel kazanımlar olarak görüp, ilgi alanlarıyla ilişki kurarak hazırlamalarını önerdi. Kariyer gelişiminin, henüz lisans aşamasında başladığına dikkat çeken Aydın, öğrencilerin mezuniyet öncesinde de ekonomik kazanç sağlayabileceği kurumsal duvar resmi projeleri, kitap, oyun vb. görsel kültür ürünlerinin resimlendirilmesi, bireysel siparişler gibi çalışmalarla ilgili detaylar paylaştı. Kemal Aydın, sunumunun sonraki bölümlerinde kariyerde başarıyı yakalamak için kişisel ilgi alanlarına yönelerek net bir hedef doğrultusunda hata yapmaktan korkmadan ilerlemenin önemine vurgu yaptı.
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