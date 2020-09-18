OMÜ’de ‘Mekânda Erişilebilirlik’ ödül töreni
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “MEKANDA ERİŞEBİLİRLİK” KATEGORİSİNİ TEMSİL EDEN TURUNCU BAYRAĞI ALMAYA HAK KAZANANLAR VE ÖDÜLE ADAY OLMAYA HAK KAZANAN BİRİMLERE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ'NDE (OMÜ) SENATO TOPLANTISI ÖNCESİNDE BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen “Mekanda Erişebilirlik” kategorisini temsil eden turuncu bayrağı almaya hak kazananlar ve ödüle aday olmaya hak kazanan birimlere Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) senato toplantısı öncesinde belgeleri takdim edildi.
Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan ödül töreninde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek ödül almaya hak kazanan 6 birim ile ödüle aday olmaya hak kazanan 10 birime belgelerini verdi. OMÜ’de ‘Mekânda Erişilebilirlik” ödülünü almaya hak kazanan birimler şöyle: Atatürk Kültür Merkezi, Eğitim Fakültesi A-B Blok, Kurupelit Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Rektörlük ve Turizm Fakültesi.
OMÜ’de ‘Mekânda Erişilebilirlik” ödüle aday olmaya hak kazanan birimler ise: Bafra İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kurupelit Kampüsü, Mimarlık Fakültesi, Öğrenci Yaşam Merkezi, Sağlık Hizmetleri MYO, Yeşilyurt Demirçelik MYO, Ziraat Fakültesi.
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