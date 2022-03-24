OMÜ’de kontrbas-piyano konseri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki (OMÜ) kontrbas-piyano konseri büyük beğeni topladı.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emin Ersöz Yiğit ve 2019 yılı mezunu Hasan Mert tarafından kontrbas-piyano konseri verildi. Devlet Konservatuvarı Konser Salonunda düzenlenen konser, seyirciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Konserde, kontrbas repertuvarının önemli eserleri arasında yer alan, Giovanni Bottesini’ye ait si minör kontrbas konçertosu ve Karl Ditters von Ditterdorf’a ait mi majör kontrbas konçertosuna ek olarak Mesut Cemil Bey tarafından bestelenmiş nihavend saz semaisi, piyanoda E. Ersöz Yiğit’in, kontrbasta ise Hasan Mert’in performansıyla seslendirildi.

Etkinlik sonrasında OMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ferit Bulut icracılara teşekkür belgelerini takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.